لبنان

"ابطال من بلادي"... صورة مؤثرة لعناصر الدفاع المدني بعد اخمادهم عدة حرائق

Lebanon 24
15-11-2021 | 23:55
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعناصر الدفاع المدني بعد اخمادهم عدد من الحرائق، تظهرهم وهم تعبون ويستلقون على الارض عقب انجاز مهماتهم. وتفاعل المتابعون مع الصورة مبدين التحية والشكر لهذه العناصر.
 
المصدر: لبنان 24
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الدفاع المدني

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