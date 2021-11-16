عبدالله: لم يكن موفّقاً وأداؤه دون المستوى

غرّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر "تويتر"، قائلاً: "إذا كان أحد القياديين في أحد الأحزاب، والذي أطلق مواقف هجومية هابطة بحقنا، قد اجتهد في موقفه،فهو من المؤكد لم يكن موفقاً ولا لائقاً ولا مستوعباً لما قيل. أما في حال كان مكلفاً بتوجيه هذه الرسائل من قيادته، وهذا ما استبعده، فإن أداءه أقل ما يقال به، كان دون المستوى...".

إذا كان احد القياديين في أحد الاحزاب،والذي اطلق مواقف هجومية هابطة بحقنا، قد اجتهد في موقفه ،فهو من المؤكد لم يكن موفقا ولا لائقا ولا مستوعبا لما قيل.

أما في حال كان مكلفا بتوجيه هذه الرسائل من قيادته، وهذا ما استبعده،

فأن أداءه أقل ما يقال به ،كان دون المستوى... — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 16, 2021