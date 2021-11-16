عبدالله: لم يكن موفّقاً وأداؤه دون المستوى

إذا كان احد القياديين في أحد الاحزاب،والذي اطلق مواقف هجومية هابطة بحقنا، قد اجتهد في موقفه ،فهو من المؤكد لم يكن موفقا ولا لائقا ولا مستوعبا لما قيل.
أما في حال كان مكلفا بتوجيه هذه الرسائل من قيادته، وهذا ما استبعده،
فأن أداءه أقل ما يقال به ،كان دون المستوى...
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 16, 2021
إذا كان احد القياديين في أحد الاحزاب،والذي اطلق مواقف هجومية هابطة بحقنا، قد اجتهد في موقفه ،فهو من المؤكد لم يكن موفقا ولا لائقا ولا مستوعبا لما قيل.
أما في حال كان مكلفا بتوجيه هذه الرسائل من قيادته، وهذا ما استبعده،
فأن أداءه أقل ما يقال به ،كان دون المستوى...