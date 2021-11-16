لبنان

"المستقبل" يكسب حليفا جديدا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-11-2021 | 02:15
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يبدو ان "تيار المستقبل" مستمر في التواصل مع القوى السياسية من اجل زيادة عدد حلفائه "الفاعلين" تمهيدا لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، وتجنبا لاكبر قدر من الخسائر الشعبية والنيابية.

وكشفت مصادر مطلعة أن "المستقبل" إقترب من التوصّل لاتفاق نهائي مع الجماعة الاسلامية في صيدا لكي يكونا على لائحة واحدة في مواجهة اللوائح الاخرى، الامر الذي سيمكن هذه اللائحة نظريا من المنافسة على مقعدين.

واعتبرت المصادر "أن هذا التحالف قد ينتقل الى دوائر اخرى ، لان المصلحة الانتخابية ل" الجماعة الاسلامية" تقتضي بأن يتخطى هذا الحلف دائرة صيدا وجزين.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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