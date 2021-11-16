بعد دواليب السيارات... سرقة من نوع جديد تظهر للعلن! (صورة)

استفاق عدد من اهالي ابي سمراء صباح اليوم على سرقة بطاريات سياراتهم من امام منازلهم حيث اقدم مجهولون على سرقة بطارية سيارة من شارع الحلوة و احة الضناوي، وفق مندوبة لبنان 24.

يذكر ان بطارية السيارة لا يقل سعرها عن 80$ دولار اميركي وفق السوق الموازية.