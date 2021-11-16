لبنان

بعد دواليب السيارات... سرقة من نوع جديد تظهر للعلن! (صورة)

Lebanon 24
16-11-2021 | 01:28
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استفاق عدد من اهالي ابي سمراء صباح اليوم على سرقة بطاريات سياراتهم من امام منازلهم حيث اقدم مجهولون على سرقة بطارية سيارة من شارع الحلوة و احة الضناوي، وفق مندوبة لبنان 24.
 
 يذكر ان بطارية السيارة لا يقل سعرها عن 80$ دولار اميركي وفق السوق الموازية.
 
 
 
المصدر: لبنان 24
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