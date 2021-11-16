مسؤولة أممية تغرّد عن انتخابات لبنان.. هذا ما قالته عن دور النساء فيها

غرّدت نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "يتمتع لبنان برأسمال بشري نسائي متميّز بثقافته ومؤهلاته ومثابرته على المساعدة في قيادة تعافي لبنان، وهناك طرق رئيسية لتعزيز ذلك: فرض الكوتا النسائيّة - خلق بيئة مؤاتية أكثر إنصافاً للنساء للترشّح للانتخابات وخَوض المعركة الانتخابية، وجعل عملية تصويت النساء في الانتخابات آمنة وعادلة".

يتمتع #لبنان برأسمال بشري نسائي متميّز بثقافته ومؤهلاته ومثابرته على المساعدة في قيادة تعافي 🇱🇧

3⃣طرق رئيسية لتعزيز ذلك:

✅فرض الكوتا النسائية

✅خلق بيئة مؤاتية أكثر إنصافاً للنساء للترشّح للانتخابات وخَوض المعركة الانتخابية

✅جعل عملية تصويت النساء في #الانتخابات آمنة وعادلة — Najat Rochdi (@rochdi_najat) November 16, 2021