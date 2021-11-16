مسؤولة أممية تغرّد عن انتخابات لبنان.. هذا ما قالته عن دور النساء فيها

يتمتع #لبنان برأسمال بشري نسائي متميّز بثقافته ومؤهلاته ومثابرته على المساعدة في قيادة تعافي 🇱🇧
3⃣طرق رئيسية لتعزيز ذلك:
✅فرض الكوتا النسائية
✅خلق بيئة مؤاتية أكثر إنصافاً للنساء للترشّح للانتخابات وخَوض المعركة الانتخابية
✅جعل عملية تصويت النساء في #الانتخابات آمنة وعادلة
— Najat Rochdi (@rochdi_najat) November 16, 2021
يتمتع #لبنان برأسمال بشري نسائي متميّز بثقافته ومؤهلاته ومثابرته على المساعدة في قيادة تعافي 🇱🇧
3⃣طرق رئيسية لتعزيز ذلك:
✅فرض الكوتا النسائية
✅خلق بيئة مؤاتية أكثر إنصافاً للنساء للترشّح للانتخابات وخَوض المعركة الانتخابية