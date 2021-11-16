لبنان

مسؤولة أممية تغرّد عن انتخابات لبنان.. هذا ما قالته عن دور النساء فيها

Lebanon 24
16-11-2021 | 01:41
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غرّدت نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "يتمتع لبنان برأسمال بشري نسائي متميّز بثقافته ومؤهلاته ومثابرته على المساعدة في قيادة تعافي لبنان، وهناك طرق رئيسية لتعزيز ذلك: فرض الكوتا النسائيّة - خلق بيئة مؤاتية أكثر إنصافاً للنساء للترشّح للانتخابات وخَوض المعركة الانتخابية، وجعل عملية تصويت النساء في الانتخابات آمنة وعادلة".
 
 

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