"أبو شُمّر" شَمّر عن ذراعيه وقدّم المخدرات "ضيافة"

كتب المُحرّر القضائي:

في محلة الطيونة - جادة عمر بيهم، أوقفت القوى الأمنية المدعى عليهما الظنّينَين طه.ط ومحمود.ط (سوريان) على متن سيارة نوع BMW يقودها الأول حيث عُثر بداخلها على سجائر ممزوجة بمادة حشيشة الكيف تعود لطَه.

وبالتحقيق معهما بعد إخضاعهما لفحص مخبري جاءت نتيجته إيجابية لجهة حشيشة الكيف، اعترف طه بتعاطيه هذه المادة منذ نحو شهرين وأنه يشتريها من شخص ملقّب "بأبو شمّر" في محلة الفنار، وأن السجائر التي ضُبطت بحوزته هي "ضيافة" من شخص يُدعى أحمد.ح.

أما محمود.ط فاعترف بدوره بتعاطيه الحشيشة التي يستحصل عليها من شخص يُدعى علي.ز في محلة الشراونة- بعلبك.

وتبيّن لعناصر مكتب مكافحة المخدرات المركزي أن المقصود بـ "أبو شمّر" هو المتّهم "ياسين.ز" المطلوب بالعديد من المحاضر بجرم تجارة وترويج المخدرات من دون أن يتوصّل التحقيق الى معرفة كامل هويته.

وفي التحقيق الإستنطاقي، تخلًف "ياسين.ز" عن المثول فيما كرّر الظنّينان أقوالهما.

وبعد توقيفه، مثُل المتّهم "ياسين.ز" أمام المحكمة نافياً ما أُسند اليه، مدلياً أنه ذهب الى سوريا حيث مكث أكثر من 5 سنوات، وبالتالي لا يمكن أن يكون قد روّج المخدرات للظنّينَين في التاريخ الذي سبق توقيفهما.

وفي الحكم الذي أصدرته، قرّرت محكمة الجنايات في بيروت تجريم المتّهم "ياسين.ز" بجناية المادة 125/ مخدرات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه مدة خمس سنوات وبالغرامة ثلاثة ملايين ليرة لبنانية، وبتجريده من حقوقه المدنية، على أن تُحسب له مدة توقيفه الإحتياطي، وبحبسه يوماً واحداً عن كل 25 ألف ليرة عند عدم الدفع.

كما قضى الحكم بإدانة الظنّينَين "طه.ط" و "محمود.ط" بجنحة المادة 127/ مخدرات، وحبسهما مدة ثلاثة أشهر وتغريمهما مبلغ مليوني ليرة لبنانية عن كل واحد منهما.

وجاء الحكم وجاهياً بحق "ياسين.ز" وغيابياً بحق طه ومحمود.ط.