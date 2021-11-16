لبنان

من الجنوب الى البقاع... وزير البيئة في الميدان بمناطق اندلعت فيها الحرائق (صور)

Lebanon 24
16-11-2021 | 02:05
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نشر وزير البيئة ناصر باسين صوراً خلال جولاته على الحرائق التي اندلعت في مختلف المناطق اللبنانية، معلقاً: "من المنصوري في الجنوب، الى بيت مري في المتن، وعيتنيت في البقاع الغربي، كل التقدير للجيش والدفاع المدني وقوى الأمن والجمعيات الأهلية، وللمتطوعين والمتطوعات. لا كلمات تكفي لشكركم على عملكم في إطفاء الحرائق في ظروف عصيبة وادوات عمل متواضعة". وتابع: دوركم يجب ان يتعزز من دون منة من احد.
 
 
 
وظهر في احدى الصور وهو يتناول احدى الوجبات مع عناصر جمعية الرسالة للاسعاف الصحي، ما يقدم لهم دعماً معنوياً كبيراً.
 
 
 كما التقى وزير البيئة عناصر نسائية من الدفاع المدني، وظهر في احدى الصور وهو يتحدث مع متطوعات على هامش احدى الحرائق.
 
 
 
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