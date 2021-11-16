لبنان

الطقس سيتحول.. منخفض جوي آتٍ من اليونان سيضرب لبنان في هذا الموعد

Lebanon 24
16-11-2021 | 02:01
A-
A+
Doc-P-886710-637726506740373557.jpg
Doc-P-886710-637726506740373557.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية ان الضغوط المرتفعة المسيطرة على الشرق الاوسط 1021hpa  والسيبيري غرب روسيا والآزوري وسط اوروبا، تستمر بنشاطها حتى يوم الجمعة القادم بحيث سينحرف المنخفض الايسلاندي يوم غد الاربعاء بقيم ضغط متدنية نحو وسط اوروبا تصل الى 987hpa  ويكسر حواجز الضغوط الجوية المرتفعة، فتنحرف شرقاً، الأمر الذي سيساهم بتقدّم الكتل الرطبة من البحر المتوسط نحو شمال مصر واليونان لتستقر بين لبنان وقبرص بعد ظهر يوم الجمعة فيتشكّل منخفض جوي تصل قيمُه الى 1005hpa.

 

حتى الساعة، سوف يشهد لبنان طقساً خريفياً معتدلاً.

 

أما طقس يومي الثلاثاء والأربعاء فسيكون مشمسا الى دافئ نهاراً يتحوّل الى بارد فوق الجبال وفي البقاع خلال الليل وساعات الفجر.

الحرارة على الساحل: 25-26 درجة  نهاراً و 21 ليلاً

في البقاع: 23 درجة نهاراً و 11 ليلا

على الجبال 1200 متر: 21  نهاراً و 12 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 17 نهاراً و 04 ليلا

الرياح: شمالية شرقية الى شمالية سرعتها بين 10 و 15 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1019hpa

الرطوبة: بين 45 و 55%

 

 

 

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2021-11-16
03:30 | 2021-11-16
03:15 | 2021-11-16
03:00 | 2021-11-16
02:50 | 2021-11-16
02:46 | 2021-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website