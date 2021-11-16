مياه بيروت تعلن نتائج الفحوصات خلال تموز وآب

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان، أنه "بعد إجراء الفحوص الجرثومية والكيميائية على عينات عدة من المياه المستثمرة والموزعة من قبل مصالح المياه المدموجة في المؤسسة، خلال شهري تموز وآب من سنة 2021، تبين أن معظم الفحوص أتت نتائجها إيجابية ومطابقة للمواصفات وتدخل في إطار الجودة والنوعية المقبولة للمياه المعدة للشرب باستثناء ما يعود إلى آبار عين الشيخ وطاميش وخزان الناعمة الرئيسي (مركز تجمع مياه آبار الدامور والمشرف والناعمة)، حيث أن الموصلية والعسرة الاجمالية والملوحة لا تزال أعلى من تلك الموصى بها عالميا بارغم من حصر تصريف هذه المصادر".