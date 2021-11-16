23
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بعد لقاء سلام وأوغلو.. أنقرة تدعم لبنان
Lebanon 24
16-11-2021
|
02:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
سمع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو استمرار أنقرة في دعم الاستقرار الاقتصادي في لبنان.
وكان سلام وأوغلو قد عقدا اجتماع في مقر إقامة الوزير التركي في فندق لانكاستير ايدن باي بيروت، تناول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأكد سلام أهمية تطوير هذه العلاقات في ضوء المصلحة المشتركة، مشددا على ضرورة توثيق التعاون الثنائي بما يتيح إفادة لبنان من السوق التركية ذات الاستهلاك الكثيف، ما من شأنه أن يوسّع حجم التبادل التجاري بين البلدين ويعزز قدرة القطاع الخاص على رفع الصادرات الى تركيا.
وشكر سلام أوغلو على الاهتمام البالغ الذي لمسه لديه لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية. كما شكر له الدعوة التي نقلها اليه لزيارة أنقرة ولقاء وزراء الاقتصاد والتجارة والمال، والاجتماع بكبريات الشركات التركية المهتمة بالاستثمار في لبنان.
تابع
الأكثر قراءة
مفاجأة مدوية في لبنان.. ملايين الدولارات خرجت بأسهل طريقة!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية في لبنان.. ملايين الدولارات خرجت بأسهل طريقة!
13:00 | 2021-11-15
15/11/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جاكلين عقيقي.. من هي الابراج الاكثر حظاً في عام 2022؟
Lebanon 24
توقعات جاكلين عقيقي.. من هي الابراج الاكثر حظاً في عام 2022؟
09:40 | 2021-11-15
15/11/2021 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ميشال حايك الى الواجهة من جديد... ماذا قال؟
Lebanon 24
توقعات ميشال حايك الى الواجهة من جديد... ماذا قال؟
05:34 | 2021-11-15
15/11/2021 05:34:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير: لبنان قد يدخل حرباً شاملة.. هذا ما تخطّط له إسرائيل!
Lebanon 24
تقرير: لبنان قد يدخل حرباً شاملة.. هذا ما تخطّط له إسرائيل!
14:00 | 2021-11-15
15/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة للبنزين ستصدر غداً.. هذا ما كشفه أبوشقرا بشأنها
Lebanon 24
تسعيرة للبنزين ستصدر غداً.. هذا ما كشفه أبوشقرا بشأنها
16:00 | 2021-11-15
15/11/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:30 | 2021-11-16
لقاء بين وزير الطاقة ووزير العدل... هذا ما تم بحثه!
03:30 | 2021-11-16
في لبنان.. هل ستطيح العملة المشفرة بالليرة اللبنانية؟
03:15 | 2021-11-16
دخان أسود يغطي سماء هذه المنطقة.. والأهالي تناشد
03:00 | 2021-11-16
عون بعد نهاية عهد "مخيب للآمال" وفي مواجهة أزمات "التيار" الحادة
02:50 | 2021-11-16
طبيب "كورونا" الشهير سيترشح للإنتخابات!
02:45 | 2021-11-16
"أبو شُمّر" شَمّر عن ذراعيه وقدّم المخدرات "ضيافة"
فيديو
اليسا تُقلق الجمهور.. ظهرت بيدين متورمتين! (فيديو)
Lebanon 24
اليسا تُقلق الجمهور.. ظهرت بيدين متورمتين! (فيديو)
03:00 | 2021-11-16
16/11/2021 10:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تنجو من هجوم غير متوقع عليها من كلبين (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تنجو من هجوم غير متوقع عليها من كلبين (فيديو)
08:00 | 2021-11-15
16/11/2021 10:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتقادات حادة لمحمد رمضان بعد جلسة تصوير جريئة مع ملكة جمال الهند (فيديو)
Lebanon 24
إنتقادات حادة لمحمد رمضان بعد جلسة تصوير جريئة مع ملكة جمال الهند (فيديو)
10:10 | 2021-11-13
16/11/2021 10:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact