دخان أسود يغطي سماء هذه المنطقة.. والأهالي تناشد

افادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام عدد من المواطنين على إحراق دواليب قديمة العهد في منطقة حلبا في عكّار وذلك لإستخراج منها مادة النحاس للإفادة منها لآحقاً ما أدى إلى إنبعاث روائح كريهة في المحيط كما وغطى الدخان الأسود سماء المنطقة.من جهة ناشد الأهالي محافظ عكار المحامي "عماد اللبكي" بضرورة متابع الموضوع ومنع إحراق الدواليب في أماكن مكتظة بالسكان التي تسبب ضرراً على صحة المواطنين كونها ليست المرّة الأولى لهذا العمل.