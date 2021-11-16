لبنان

دخان أسود يغطي سماء هذه المنطقة.. والأهالي تناشد

Lebanon 24
16-11-2021 | 03:15
A-
A+
Doc-P-886726-637726545392119562.jpeg
Doc-P-886726-637726545392119562.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام عدد من المواطنين على إحراق دواليب قديمة العهد في منطقة حلبا في عكّار وذلك لإستخراج منها مادة النحاس للإفادة منها لآحقاً ما أدى إلى إنبعاث روائح كريهة في المحيط كما وغطى الدخان الأسود سماء المنطقة.

من جهة ناشد الأهالي محافظ عكار المحامي "عماد اللبكي" بضرورة متابع الموضوع ومنع إحراق الدواليب في أماكن مكتظة بالسكان التي تسبب ضرراً على صحة المواطنين كونها ليست المرّة الأولى لهذا العمل.
المصدر: لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:41 | 2021-11-16
05:52 | 2021-11-16
07:02 | 2021-11-16
06:57 | 2021-11-16
06:11 | 2021-11-16
06:07 | 2021-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website