لبنان

لقاء بين وزير الطاقة ووزير العدل... هذا ما تم بحثه!

Lebanon 24
16-11-2021 | 03:30
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عقد وزيرا العدل القاضي هنري الخوري  والطاقة والمياه الدكتور وليد فياض إجتماعاً مشتركاً في وزارة العدل قبل ظهر اليوم تباحثا خلاله في متابعة المسار القانوني لعدد من العقود المتصلة بوزارة الطاقة.

بعد الإجتماع أشار الوزير فياض الى أن اللقاء بحث في بعض الملفات التي سبق أن التزمت بها وزارة الطاقة والمياه مع متعهدين سابقين وحاليين، و قضايا مشتركة مع وزارة العدل نسعى لمعالجتها
حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية والمواطنين، مضيفاً
 أن البحث تطرق الى عقود لإستشاري للدولة في القضايا القانونية في بعض الملفات، والاجراءات اللازمة التي يجب إتّباعها لإبرام وتنفيذ هذه العقود. 
اما وزير العدل،  فلفت الى أن البحث تناول عقود استشاريين خارج لبنان تلاحق مشكلات حصلت سابقاً في وزارة الطاقة وهي قديمة، وقد تم الإتفاق على وضع خطة عمل مشتركة في هذا السياق.
 
 
 
 
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