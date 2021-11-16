فياض يغادر مساء اليوم الى القاهرة... ما السبب؟

يغادر وزبر الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض مساء الى القاهرة لترؤس اعمال اجتماع الدورة الـ 13 للمجلس الوزاري العربي للمياه بعد انتقال رئاسة الدورة الحالية للمجلس الى لبنان ولمدة سنة كاملة يتسلمها من دولة قطر .ويعقد الاجتماع في المقر الرئيسي لجامعة الدول العربية في القاهرة ويستمرعلى مدى يومي الاربعاء والخميس المقبلين في 17 و18 من الشهر الحالي ويركّز في اليوم الاول على موضوع ندرة المياه كتحد للتنمية المستدامة في المنطقة العربية وفي اليوم الثاني يعقد المجلس الوزاري العربي للمياه اعماله .يُفتتح اجتماع المجلس الوزاري العربي عند الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ١٨ الجاري وتكون الكلمة الرئيسية للبنان يلقيها رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه لهذا العام وزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض وتنقل مباشرة على الهواء.وتعقد اعمال مؤتمر ندرة المياه بالتنسيق والتعاون بين المجلس الوزاري العربي للمياه، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا اسكوا ،منظمة الاغذية وللزراعة للامم المتحدة -الفاو – منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسف ، المعهد الدولي لادارة المياه، الهلال والصليب الاحمرالدولي- اوكسفام.كما تهدف الاجتماعات الى المساهمة في تسليط الضوء على أزمة ندرة المياه لدول المنطقة العربية وتوفير منتدى شامل وبيئة حوارية لصناع القرار وشركاء التنمية والمانحين والمجتمع المدني والباحثين لمناقشة التطورات والحلول العملية في إطار المياه على أن يخلص الى عدد من التوصيات والاقتراحات التي يمكن ان تساهم كمدخلات في تخطيط وإدارة الموارد المائية لتجاوز تحديات ندرة المياه وتحقيق التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي.