لبنان

في بكركي...لقاء بين الراعي والحاج حسن

Lebanon 24
16-11-2021 | 03:52
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 يستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في هذه الاثناء في بكركي، وزير الزراعة عباس الحاج حسن يرافقه المدير العام للوزارة لويس لحود.
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الراعي

الحج حسن

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