سكرية: مافيا الدواء سددت ضربتها بعد عامين من الابتزاز

علق رئيس الهيئة الصحية الوطنية "الصحة حق وكرامة" اسماعيل سكرية في بيان، على خطوة رفع الدعم عن الدواء فقال: "وأخيرا سددت مافيا الدواء ضربتها القاسية بعد عامين من الابتزاز بصحة الناس بحرمانها من أدويتها، بتواطؤ ومشاركة وصمت جميع المؤتمنين على القرار".أضاف: "وكسائر المجازر المعيشية المتصاعدة، فهي جزء من مخطط لتركيع البلد بمواطنيه قبل قراره الملقب زورا بالسيادي واستهداف كل المفردات المطلوب سحبها من التداول مثل الاخلاقيات والمبادىء والعدالة والانسانية وغيرها. هو قدر رسمه الخارج ونفذه أشاوس الداخل ولكن لا بد لهذا الليل ان ينجلي".وختم: "مبروك لكل من ساهم بالفساد من أبسط موقع إلى أعلاه."