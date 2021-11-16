لبنان

بعد اخبار عن رفع بدل الاشتراك السنوي...مؤسسة مياه بيروت توضح!

Lebanon 24
16-11-2021 | 04:08
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 نفت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في ببيان، "نفيا مطلقا ما نشرته إحدى الوسائل الإعلامية هذا الصباح، حول قيمة بدل الإشتراك السنوي الذي ستعتمده المؤسسة".
 
وأكدت أن "مؤسسة المياه لم تنجز موازنتها حتى الآن وهي لا تزال في صدد درسها بما يحافظ على استقرارية المؤسسة من جهة، ويأخذ في الاعتبار قدرة المشتركين على دفع اشتراكاتهم السنوية من جهة ثانية".
 
كما أكدت أنها "ستبقى دائما إلى جانب المشتركين كما دأبت عليه طيلة السنوات السابقة". 
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