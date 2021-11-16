لبنان

سقط على رأسه ففارق الحياة...

Lebanon 24
16-11-2021 | 04:13
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 افادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض المواطن "ب.ح" اثناء دخوله الى حمام مسجد حمزة في منطقة القبة طرابلس الى حادثة سقوط على رأسه حيث تم نقله الى مستشفى الحكومي في طرابلس، وما لبث ان فارق الحياة متأثرا بجراحه.
المصدر: لبنان 24
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