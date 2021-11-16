سقط على رأسه ففارق الحياة...

افادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض المواطن "ب.ح" اثناء دخوله الى حمام مسجد حمزة في منطقة القبة طرابلس الى حادثة سقوط على رأسه حيث تم نقله الى مستشفى الحكومي في طرابلس، وما لبث ان فارق الحياة متأثرا بجراحه.