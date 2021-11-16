روّجتا شيكات مزوّرة... وقوى الأمن لهما بالمرصاد

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي بتاريخ 25/10/2021 عن قيام سيدتين بترويج شيكات مزوّرة في بلدة النبطيّة بقيمة /600،000/ دولار أميركي، عبارة عن /6/ شيكات قيمة كلّ منها /100،000/ دولار أميركي، من خلال عرضها للبيع لدى صرّافين في مناطق عدّة، بما يوازي 20% من قيمتها الفعليّة مكسبًا ماديّا لهما، على متن سيّارة نوع "نيسان".نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التّي قام بها عناصر المفرزة، تمكّنت إحدى الدوريّات من تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما في كمين محكم على أوتوستراد الزهراني، وتتبيّن أنهما تُدعيان:ن. ن. (مواليد عام 1958، لبنانيّة الجنسيّة)غ. ي. (مواليد عام 1968، لبنانيّة الجنسيّة)بالتحقيق معهما من قبل عناصر المفرزة المذكورة، صرّحتا أنهما لم تكونا على علم بأنّ الشيكات التّي بحوزتهما مزوّرة قبل أن يقوم أحد الصرافين بإبلاغهما ذلك، وأنهما أوقفتا سابقًا لارتكابهما الجرم ذاته. كما أضافتا أنهما أحضرتا الشيكات من أحد الأشخاص في بيروت ويدعى (أ. ا) -العمل جارٍ لتوقيفه-، كما تمّ العثور بحوزتهما على /6/ شيكّات مزوّرة تمّ ضبطها.أودعتا القطعة المعنية مع المضبوطات لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.