لبنان

أوغلو من بعبدا: نأمل أن يتجاوز لبنان الازمة التي نشأت بينه وبين عدد من دول الخليج

Lebanon 24
16-11-2021 | 04:49
A-
A+
Doc-P-886758-637726602835838379.jpg
Doc-P-886758-637726602835838379.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا أنّه "بارك للأخير تشكيل الحكومة وعايده بعيد الاستقلال".
 
ولفت أوغلو إلى أنه "سيناقش خلال زياراته كيفية تطوير العلاقات بين لبنان وتركيا"، وأضاف: "سأزور اليوم رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب وسنناقش كيفية تطوير علاقاتنا بين البلدين". 
 
وأمل في ان "يتجاوز لبنان الازمة التي نشأت بينه وبين عدد من دول الخليج، ونحن على استعداد لتقديم أي مساعدة في هذا المجال".
 
 
من جانبه، رحّب عون "بأي مساعدة يمكن ان تقدمها تركيا لتسهيل عودة النازحين السوريين الى ديارهم".
 
ودعا إلى "توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وزيادة نسبة استيراد تركيا للمنتجات اللبنانية".
 
كذلك، نقل أوغلو رسالة شفهية من الرئيس اردوغان، اكد فيها على عمق العلاقات بين لبنان وتركيا ورغبته في تطويرها.
 
 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:40 | 2021-11-16
04:41 | 2021-11-16
08:19 | 2021-11-16
08:00 | 2021-11-16
10:13 | 2021-11-16
10:04 | 2021-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website