أوغلو من بعبدا: نأمل أن يتجاوز لبنان الازمة التي نشأت بينه وبين عدد من دول الخليج

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا أنّه "بارك للأخير تشكيل الحكومة وعايده بعيد الاستقلال".

ولفت أوغلو إلى أنه "سيناقش خلال زياراته كيفية تطوير العلاقات بين لبنان وتركيا"، وأضاف: "سأزور اليوم رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب وسنناقش كيفية تطوير علاقاتنا بين البلدين".



وأمل في ان "يتجاوز لبنان الازمة التي نشأت بينه وبين عدد من دول الخليج، ونحن على استعداد لتقديم أي مساعدة في هذا المجال".

من جانبه، رحّب عون "بأي مساعدة يمكن ان تقدمها تركيا لتسهيل عودة النازحين السوريين الى ديارهم".

ودعا إلى "توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وزيادة نسبة استيراد تركيا للمنتجات اللبنانية".

كذلك، نقل أوغلو رسالة شفهية من الرئيس اردوغان، اكد فيها على عمق العلاقات بين لبنان وتركيا ورغبته في تطويرها.