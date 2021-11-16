لبنان

تجدد الحرائق في البقاع الغربي

Lebanon 24
16-11-2021 | 04:53
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 تجددت الحرائق في خراج بلدة باب مارع في البقاع الغربي، وتعمل مروحيات الجيش اللبناني على مساندة فرق الدفاع المدني للحؤول دون تمدد النيران الى جبل صغبين.
وكانت الحرائق اتت في اليومين الماضيين على السنديان المعمر في مشهد يبعث على الأسى والحزن الشديدين.
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البقاع الغربي

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