لبنان

استقدم عمالا لقطع الاشجار المعمرة على ضفاف نهر الخردلي (صور)

Lebanon 24
16-11-2021 | 05:07
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بعد رصد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اقدام المدعو أ.ح على استقدام عدد من العمال السوريين وقيامه بتقطيع الاشجار المعمرة من الاملاك النهرية على ضفاف نهر الخردلي، بهدف بيعها، قامت مفرزة الاستقصاء في النبطية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تحت اشراف القضاء المختص بتوقيف اربعة عمال سوريين ومصادرة مناشير كهربائية. وتتم متابعة التحقيق من قبل النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب.
 
 
 
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