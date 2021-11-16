لبنان

قائمة جديدة بأسعار "المعسّل" والدخان.. هكذا أصبحت

Lebanon 24
16-11-2021 | 05:11
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أصدرت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لائحة جديدة بأسعار الدخان على أنواعه و "المعسّل" الخاص بالنرجيلة، وقد جاءت اللوائح على النحو التالي:
 
 
 
 
 
 
 
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