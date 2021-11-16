أوغلو من عين التينة: اتفقنا على تطوير العلاقات اللبنانية - التركية

قال وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة إنه "كانت لدينا فرصة لتقييم العلاقات اللبنانية-التركية، واتفقنا على تطوير هذه العلاقات".