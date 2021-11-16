24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
أوغلو من عين التينة: اتفقنا على تطوير العلاقات اللبنانية - التركية
Lebanon 24
16-11-2021
|
05:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة إنه "كانت لدينا فرصة لتقييم العلاقات اللبنانية-التركية، واتفقنا على تطوير هذه العلاقات".
مواضيع ذات صلة
أوغلو: أتيت للتأكيد على دعم تركيا للبنان ودعوة الرئيس ميقاتي لزيارة تركيا واجراء التحضيرات الاولية للزيارة
Lebanon 24
أوغلو: أتيت للتأكيد على دعم تركيا للبنان ودعوة الرئيس ميقاتي لزيارة تركيا واجراء التحضيرات الاولية للزيارة
16/11/2021 14:09:49
16/11/2021 14:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بو حبيب بعد لقائه أوغلو: نؤكد أن لبنان يحرص على أفضل العلاقات مع تركيا ويثمّن عاليا الدعم والمساعدات التركية كما يقدّر مشاركتها في "اليونيفيل"
Lebanon 24
بو حبيب بعد لقائه أوغلو: نؤكد أن لبنان يحرص على أفضل العلاقات مع تركيا ويثمّن عاليا الدعم والمساعدات التركية كما يقدّر مشاركتها في "اليونيفيل"
16/11/2021 14:09:49
16/11/2021 14:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
16/11/2021 14:09:49
16/11/2021 14:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
القضاء البريطاني يصدر حكما بالسجن حتى 11 عاما في حق ثلاثة رجال ضالعين في سلسلة عمليات سطو
Lebanon 24
القضاء البريطاني يصدر حكما بالسجن حتى 11 عاما في حق ثلاثة رجال ضالعين في سلسلة عمليات سطو
16/11/2021 14:09:49
16/11/2021 14:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
أخبار عاجلة
أوغلو
بري
تابع
الأكثر قراءة
مفاجأة مدوية في لبنان.. ملايين الدولارات خرجت بأسهل طريقة!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية في لبنان.. ملايين الدولارات خرجت بأسهل طريقة!
13:00 | 2021-11-15
15/11/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جاكلين عقيقي.. من هي الابراج الاكثر حظاً في عام 2022؟
Lebanon 24
توقعات جاكلين عقيقي.. من هي الابراج الاكثر حظاً في عام 2022؟
09:40 | 2021-11-15
15/11/2021 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير: لبنان قد يدخل حرباً شاملة.. هذا ما تخطّط له إسرائيل!
Lebanon 24
تقرير: لبنان قد يدخل حرباً شاملة.. هذا ما تخطّط له إسرائيل!
14:00 | 2021-11-15
15/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة للبنزين ستصدر غداً.. هذا ما كشفه أبوشقرا بشأنها
Lebanon 24
تسعيرة للبنزين ستصدر غداً.. هذا ما كشفه أبوشقرا بشأنها
16:00 | 2021-11-15
15/11/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء سعودي جديد تجاه لبنان... من المتضرر؟
Lebanon 24
إجراء سعودي جديد تجاه لبنان... من المتضرر؟
23:57 | 2021-11-15
15/11/2021 11:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:41 | 2021-11-16
ميقاتي: ندعو جميع الأطراف لإعادة عجلة العمل الحكوميّ ومن واجبنا حماية القضاء
05:52 | 2021-11-16
الكشف عن موعد تصدير الغاز المصري إلى لبنان... ماذا في التفاصيل؟
07:02 | 2021-11-16
كلودين عون بحثت وسفير الأرجنتين في سبل مناهضة العنف ضد المرأة
06:57 | 2021-11-16
تصريحٌ بارز من وزير الاقتصاد عن الدولار.. هذا ما كشفه عن "سعر الصرف"
06:40 | 2021-11-16
أوغلو من "الخارجية": أتيت للتأكيد على دعمنا للبنان ودعوة ميقاتي لزيارة تركيا
06:11 | 2021-11-16
رسالة من مجالس الأعمال اللبنانية في الخليج إلى وزير الخارجية.. ماذا فيها؟
فيديو
طالبوه بدفع أجورهم... شاهدوا ماذا فعل مسؤول في شركة بموظفيه! (فيديو)
Lebanon 24
طالبوه بدفع أجورهم... شاهدوا ماذا فعل مسؤول في شركة بموظفيه! (فيديو)
06:26 | 2021-11-16
16/11/2021 14:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
اليسا تُقلق الجمهور.. ظهرت بيدين متورمتين! (فيديو)
Lebanon 24
اليسا تُقلق الجمهور.. ظهرت بيدين متورمتين! (فيديو)
03:00 | 2021-11-16
16/11/2021 14:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تنجو من هجوم غير متوقع عليها من كلبين (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تنجو من هجوم غير متوقع عليها من كلبين (فيديو)
08:00 | 2021-11-15
16/11/2021 14:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact