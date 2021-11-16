لقاء مُرتقب لميقاتي وبري اليوم

ذكرت قناة "الجديد" أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سيزور رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، اليوم الثلاثاء.

وكان المكتب الإعلامي لميقاتي أصدر، اليوم، بياناً، نفى فيه أخباراً تم تداولها ومفادها التحضير لحلول للأزمة السياسية على قاعدة "البيطار مقابل مجلس الوزراء".

وأكّد البيان أنّ "دولة رئيس مجلس الوزراء ينفي هذه الاخبار جملة وتفصيلاً، ويؤكد أن خارطة الحل التي وضعها منذ اليوم الاول هي الاساس وخلاصتها ان لا تدخّل سياسياً على الاطلاق في عمل القضاء، ولا رابط بين استئناف جلسات مجلس الوزراء وملف التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت، فاقتضى التوضيح".