لبنان

بيرم استقبل سفير بنغلادش واتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان

Lebanon 24
16-11-2021 | 05:36
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عرض وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه اليوم، مع سفير بنغلادش محمد جهنغير المستحضر رحمان، أوضاع العمالة البنغالية في لبنان، والسبل الآيلة الى تنظيم اوضاع العمال او العاملات البنغاليين.  

واستقبل الوزير بيرم بعد ذلك اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان وادارة "حبيب بنك" في لبنان، في اطار العمل على معالجة موضوع صرف الاجراء في المصرف والسعي لتأمين تعويضات عادلة لهم. 

كما استقبل رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير . 
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