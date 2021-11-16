"الدفاع المدني": 96 مهمة اسعاف وانقاذ واطفاء خلال الـ24 ساعة الماضية





وقد تمكن العناصر، خلال الـ24 ساعة الماضية، بمساندة طوافتين تابعتين للقوات الجوية في الجيش اللبناني من إخماد الحريق في أحراج عيتنيت - البقاع الغربي(عدد1)، وبمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا من إخماد حريق في أحراج أسيا/البترون(عدد1) . الى ذلك تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:



- إخماد حرائق (عدد80) : صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في 16/11/2021 البيان الآتي: "يواصل عناصر من الدفاع المدني، بتاريخ 16-11-2021، معززين بالآليات من مراكز متعددة، و بمساندة طوافتين تابعتين للقوات الجوية في الجيش اللبناني، لليوم الرابع على التوالي العمل على إخماد النيران التي اندلعت في احراج بيت مري /المونتيفردي(عدد1) .وقد تمكن العناصر، خلال الـ24 ساعة الماضية، بمساندة طوافتين تابعتين للقوات الجوية في الجيش اللبناني من إخماد الحريق في أحراج عيتنيت - البقاع الغربي(عدد1)، وبمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا من إخماد حريق في أحراج أسيا/البترون(عدد1) . الى ذلك تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:- إخماد حرائق (عدد80) :



o (م.لبنان الجنوبي) (عدد?) : البستان (*3).

(م.جبل لبنان) (عدد2) : كفرمتى - جورة بدران .



o أعشاب (عدد 60): o أحراج (عدد5):o (م.لبنان الجنوبي) (عدد?) : البستان (*3).(م.جبل لبنان) (عدد2) : كفرمتى - جورة بدران .o أعشاب (عدد 60):

(م.جبل لبنان): غباله - بطشاي - كفرمتى - حجولا - غريفه-جونيه- الرميلة - طرزيا - شويا - غرفين - خلده - ميروبا - عرمون - الزلقا .

واشجار في : عشقوت - غبالة - جون - المغيرية - راس المتن - جونيه .





(م. لبنان الشمالي) (عدد 18) : كفرحي - اجد عبرين - الميناء/طرابلس - ابي سمراء - علما(*2)- دير عمار - بيت عوكر - عبدين - ضهر الكهف- مزرعة النهر .

وأشجار في : فيع - كفرحاتا - انفه - سرعل- كفرقاهل - برغون - عاصون.



(م.عكار)(عدد 3) : مشحا - تلة حياة - شربيلا .



(م.البقاع)(عدد3) : مجدل عنجر - رياق - بوداي.





(م.لبنان الجنوبي)(عدد10) : صور - الضهيرة - علما الشعب(*2) - بكيفا - العباسية - كفرجره - ساحة النجمه - جويا .

واشجار في : شحور.



(م.النبطية)(عدد6) : النبطية الفوقا - حبوش - كفرا .

واشجار في : بنت جبيل - كفرصير - فرون .



منازل(عدد 6) : مشتل الزراعة/عكار - تعلبايا - غرفة عمال اجانب في برج البراجنة - وادي الجاموس - جلالا - فرن الشباك .

o نفايات (عدد 4) : واعشاب واشجار: كفرحاتا - الكارنتينا - الدوره - كورنيش النهر .

o كهرباء (عدد2) : عمود كهرباء في المعيصرة - مولد في تل عباس الغربي.





- نقل وإسعاف (عدد 16 ) :

o حوادث (عدد11): الجناح - رياق - مشمش - حالات - زقاق البلاط - بربور - حارة حريك - بيروت - الشياح - برج البراجنة - طريق الجديدة.

o حوادث سير (عدد4) : الحوش ونقل جريح الى المستشفى - طريق المطار واسعاف مصاب في مكان الحادث _ الملا ونقل جريح الى المستشفى - برج البراجنه ونقل جريح الى المستشفى .

o نقل جثث(عدد1) : نقل جثة رجل الى المستشفى قضى جراء تعرضه لحادث عمل في مرفأ بيروت.



مجموع المهمات المنفذة خلال ال24 ساعة الماضية 96 مهمة.



وتذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة".