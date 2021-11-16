لبنان

حراك لأهالي شهداء المرفأ يوم الأحد المقبل

Lebanon 24
16-11-2021 | 05:42
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يقيم أهالي شهداء المرفأ وقفة أمام ثكنة الحلو، وذلك يوم الاحد 21-11-2021، الساعة الثانية بعد الظهر.
 
 
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