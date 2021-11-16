لبنان

الكشف عن موعد تصدير الغاز المصري إلى لبنان... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
16-11-2021 | 05:52
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أعلن وزير البترول المصري طارق الملا أن "مصر تتوقع بدء تصدير من 60 مليون إلى 65 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا إلى لبنان بحلول أوائل العام المقبل".
  
وقال الملا على هامش مؤتمر للنفط والغاز في أبوظبي إن "مصر ستورد الغاز بما يتماشى مع الكمية التي طلبها لبنان بأسرع ما يمكن، ويمكن توقعها في نهاية العام أو مطلع العام المقبل".
 
وأضاف: "نقوم فقط بالفحص النافي للجهالة ونفحص خطوط الأنابيب".
  
 
 

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