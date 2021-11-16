لبنان

مولوي حيّا جهود عناصر الدفاع المدني

Lebanon 24
16-11-2021 | 06:07
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حيّا وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الجهود الجبارة التي قام بها عناصر الدفاع المدني، خصوصاً نهاية الاسبوع الفائت، لإخماد الحرائق التي اندلعت في العديد من المناطق. 

وإذ شكر مولوي المديرية العامة للدفاع المدني وعلى رأسها العميد ريمون خطار لحمايتهم أرواح المواطنين وأملاكهم وثروة لبنان الحرجية وغاباته، أكد دعمه الكامل للمتطوعين ومباشرته منذ اليوم بالإجراءات اللازمة وفقا للقانون، للسير بالمباراة المحصورة والآيلة الى تثبيتهم.
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