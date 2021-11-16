رسالة من مجالس الأعمال اللبنانية في الخليج إلى وزير الخارجية.. ماذا فيها؟

وجهت مجالس الاعمال اللبنانية في الخليج رسالة الى وزير الخارجية السفير عبدالله بو حبيب جاء فيها:

"في موصوع التسجيل للانتخابات النيابية المقبلة، نود ان نلفت عنايتكم بان المئات من طلبات التسجيل للمقيمين خارج لبنان معلقة بسبب رفض وزارة الخارجية حاليا تسجيل اللبنانيين المتواجدين في الخارج بموجب تأشيرات زيارة سياحية او تجارية. ان كثر من اللبنانيين في المهجر في انتظار الحصول على اقامات رسمية تستغرق فترة زمنية طويلة، الامر الذي يعتبر عائقا امامهم في التسجيل وممارسة حقهم في التصويت. وعليه نتوجه لكم بطلب تقديم التسهيلات من وزارتكم ، ليتم السماح لهذه الفئة المشاركة في الانتخابات من خلال التسجيل في السفارات اللبنانية في الخارج. نرجو ان ينال طلبنا هذا عنايتكم في أقرب وقت".إشارة إلى أن البيان صادر عن كل من: مجلس التنفيذيين اللبنانيين، مجلس العمل والاستثمار اللبناني – السعودية، مجلس العمل اللبناني في أبو ظبي، مجلس الأعمال اللبناني في الكويت، مجلس العمل اللبناني في دبي والإمارات الشمالية، هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية -الخليجية.