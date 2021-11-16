لبنان

أوغلو من "الخارجية": أتيت للتأكيد على دعمنا للبنان ودعوة ميقاتي لزيارة تركيا

Lebanon 24
16-11-2021 | 06:40
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قال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بعد لقائه نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو "قمت ووزير خارجية تركيا بتوقيع اتفاقية تعاون لتعزيز التقارب بين الوزارتين، ونعمل على مذكرة تفاهم في مجالات أخرى، ونعمل على تحسين العلاقات التجارية بين لبنان وتركيا مما من شأنه أن ينعكس ايجابياً على كل منا".

وأشار بو حبيب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أغلو في وزارة الخارجية إلى أن "لبنان وتركيا يعانيان من عبء النزوح السوري، لذلك يجب توحيد الجهود والمقاربة لمسألة النزوح، والطلب من المجتمع الدولي التقاسم العادل للاعباء او العمل على اعادة النازحين الى بلدهم".
 
وقال: "نحرص على افضل العلاقات مع الجمهورية التركية، ونثمن عاليا دعمها ومساعداتها ونقدر مشاركتها كدولة في عديد اليونيفيل".

أما أوغلو، فشدد على أنه أتى "للتأكيد على دعم تركيا للبنان، ودعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لزيارة تركيا، واجراء التحضيرات الاولية للزيارة".
 

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