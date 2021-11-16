لبنان

كلودين عون بحثت وسفير الأرجنتين في سبل مناهضة العنف ضد المرأة

Lebanon 24
16-11-2021 | 07:02
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استقبلت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون  في مقر الهيئة، سفير جمهورية الأرجنتين في لبنان السيد ماوريسيو آليس، حيث أودعها دعوة للمشاركة في لقاء افتراضي يتم خلاله إطلاق الخطة الوطنية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي في الأرجنتين، بمناسبة ال 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة. وتتضمن الخطة سياسات وطنية للوقاية من العنف والحماية منه وتوفير الدعم للناجيات منه وتعزيز حقوقهن في الوصول الى العدالة.
 
كما جرى البحث  في أهمية تضمين القانون الانتخابي كوتا نسائية لضمان مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي، وشارك السفير أليس  عون تجرية الأرجنتين الناجحة في زيادة نسبة مشاركة النساء في البرلمان وفي مجلس الوزراء من خلال اعتماد الكوتا النسائية.
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