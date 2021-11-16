لبنان

تعرفة جديدة لقصّة الشعر... إليكم الاسعار (صورة)

Lebanon 24
16-11-2021 | 07:23
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أعلنت نقابة أصحاب صالونات الحلاقة في لبنان الشمالي عن تعرفة جديدة لقصّة الشعر.
 
فأصبحت قصة الشعر للرجال بـ25 الف ليرة، وحلاقة الذقن بـ15 الف ليرة.
 
التفاصيل في الصورة أدناه:
 
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