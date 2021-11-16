تعرفة جديدة لقصّة الشعر... إليكم الاسعار (صورة)

أعلنت نقابة أصحاب صالونات الحلاقة في لبنان الشمالي عن تعرفة جديدة لقصّة الشعر.

فأصبحت قصة الشعر للرجال بـ25 الف ليرة، وحلاقة الذقن بـ15 الف ليرة.

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