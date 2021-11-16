لبنان

إعلاميون يتعرّضون لحادث سير في بعلبك.. من هم؟ (صورة)

Lebanon 24
16-11-2021 | 07:40
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ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ مندوب تلفزيون لبنان الزميل محمد عبدالله تعرض لحادث سير عند مدخل مدينة بعلبك الشمالي في محلة التل الأبيض، أثناء توجهه إلى الهرمل برفقة بعض الزملاء لتغطية خبر مصالحة، وقد أصيب الزميل سليمان أمهز برضوض طفيفة، فيما نجا مراسلا "الجديد" شوقي سعيد وتلفزيون "nbn" علي شمص، اللذين كانا على المقعد الخلفي، وتحطمت واجهة السيارة وهي من نوع شنغن تحمل اللوحة 546705 ب. 
 
 
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