لبنان

مكاوي عرض مع بوشكيان أوضاع المؤسسات الصناعية ضمن نطاق جبل لبنان

Lebanon 24
16-11-2021 | 07:49
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استقبل محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي في مكتبه في سرايا بعبدا، وزير الصناعة جورج بوشكيان، في حضور رئيس بلدية برج حمود مارديك بوغوصيان، وجرى البحث في أوضاع المؤسسات الصناعية ضمن نطاق محافظة جبل لبنان، ولا سيما لجهة التدابير المتعلقة بالسلامة العامة ومقتضيات الحفاظ على سلامة البيئة وصحة المواطنين.

 كما جرى عرض التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة في الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد وسبل مواجهتها، بعد الإطلاع عن كثب على أوضاع المؤسسات خلال جولات ميدانية سيقوم بها الوزير بوشيكيان والمحافظ المكاوي الأسبوع المقبل.
 
 
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