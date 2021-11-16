لبنان

وعورة الطريق تعيق عمل الدفاع المدني... هذا ما حصل في جبرايل (صور)

Lebanon 24
16-11-2021 | 07:43
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إندلع حريق في أرض حرجية مليئة بالأعشاب اليابسة و الأشجار بين بلدتي جبرايل و ضهر الليسيه العكارية و قد تمكن مركز عيات و حلبا الإقليمي بالدفاع المدني من إخماد النيران و تبريد الأرض. 

و أشار رئيس المركز "طلال أيوب" أن وعورة الطريق في المنطقة أعاقت عملية الإخماد ولكن سرعة تدخل العناصر ساهمت بمحاصرة رقعة الحريق دون تمددها إلى المازرع
 
المجاورة.
 
 
 
 
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