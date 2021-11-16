وعورة الطريق تعيق عمل الدفاع المدني... هذا ما حصل في جبرايل (صور)



إندلع حريق في أرض حرجية مليئة بالأعشاب اليابسة و الأشجار بين بلدتي جبرايل و ضهر الليسيه العكارية و قد تمكن مركز عيات و حلبا الإقليمي بالدفاع المدني من إخماد النيران و تبريد الأرض.



و أشار رئيس المركز "طلال أيوب" أن وعورة الطريق في المنطقة أعاقت عملية الإخماد ولكن سرعة تدخل العناصر ساهمت بمحاصرة رقعة الحريق دون تمددها إلى المازرع

المجاورة.