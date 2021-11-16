بوحبيب التقى نظيره التركي.. وهذا ما تم التأكيد عليه

أعلن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، اثر لقائه نظيره التركي مولود جاويش اوغلو، "اننا نعمل على تحسين العلاقات التجارية بين لبنان وتركيا ما من شأنه أن يعكس ايجابيا على كل منا"، وقال: "تمنينا على تركيا فتح أسواقها لتصدير المنتجات اللبنانية".



واكد بو حبيب ان "لبنان حريص على حسن العلاقات مع كل الدول، ويقدر عاليا الدعم والمساعدات التركية كما يقدر مشاركتها كدولة في عديد اليونيفيل". وقال: "وقعنا ووزير خارجية تركيا اتفاقية تعاون لتعزيز التقارب بين الوزارتين ونعمل على مذكرة تفاهم في مجالات أخرى".



واشار الى ان "لبنان وتركيا يعانيان من عبء النزوح السوري، لذلك يجب توحيد الجهود والمقاربة لمسألة النزوح والطلب من المجتمع الدولي التقاسم العادل للاعباء اوالعمل على اعادة النازحين الى بلدهم".



اوغلو

من جهته، قال الوزير التركي: "أتيت لتأكيد دعم تركيا للبنان، ودعوة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لزيارة تركيا واجراء التحضيرات الاولية للزيارة".



وقال: "تناولنا كيفية تطوير السياحة ومجالات الطاقة والوجهة الاولى للشعب اللبناني هي تركيا ومعروفة محبة الشعب التركي للبنان. وتناولنا المواضيع الاقليمية ونحن البلدان الاكثر تأثرا بالازمة السورية. ويجب ان لا يضطر الشعب اللبناني الشقيق الى دفع ثمن المساومات الاقليمية ونحن نريد تطوير علاقاتنا الثنائية.

وشدد على "دعم الحكومة لاجراء الانتخابات النيابية العامة في موعدها"، وقال: "لطالما اعطينا اهمية لسيادة واستقلال وامان لبنان وقدمنا الدعم اللازم من بعد انفجاري بيروت وعكار وندعم الجيش والقوى الامنية من اجل استقرار وامن لبنان".



وتمنى اوغلو ان "يتم حل ازمة الخليج عبر الاحترام المتبادل والمناقشات والطرق الدبلوماسية، ونحن جاهزون للقيام بدورنا في هذا الموضوع".