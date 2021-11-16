لبنان

انتخابات المغتربين... اليكم آخر الارقام

Lebanon 24
16-11-2021 | 08:19
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بلغ مجموع المغتربين اللبنانيين المسجّلين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة 165481.

وتوزّعت الأرقام على الشكل التالي: 

أوقيانيا: 15196

أميركا اللاتينية: 3756

أميركا الشمالية: 38441

أوروبا: 52874

أفريقيا: 13613

آسيا: 41601
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