انتخابات المغتربين... اليكم آخر الارقام

بلغ مجموع المغتربين اللبنانيين المسجّلين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة 165481.وتوزّعت الأرقام على الشكل التالي:أوقيانيا: 15196أميركا اللاتينية: 3756أميركا الشمالية: 38441أوروبا: 52874أفريقيا: 13613آسيا: 41601