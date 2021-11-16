لبنان

ما حقيقة قيام قرداحي ببيع 419 عقارا له وتحويل أمواله الى الخارج؟

Lebanon 24
16-11-2021 | 08:20
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نفى وزير الاعلام جورج قرداحي في بيان، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن بيعه 419 عقارا له وتحويل امواله الى الخارج.

واكد ان "هذا الخبر المفبرك والكاذب يندرج في إطار الحملة المسعورة التي تستهدفني منذ فترة"، مشددا على انه "سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة الفاعلين والمسيئين".
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