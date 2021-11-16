ما حقيقة قيام قرداحي ببيع 419 عقارا له وتحويل أمواله الى الخارج؟

نفى وزير الاعلام جورج قرداحي في بيان، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن بيعه 419 عقارا له وتحويل امواله الى الخارج.



واكد ان "هذا الخبر المفبرك والكاذب يندرج في إطار الحملة المسعورة التي تستهدفني منذ فترة"، مشددا على انه "سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة الفاعلين والمسيئين".