الراعي عرض مع الحاج حسن لشؤون زراعية والتقى سفراء النروج وروسيا ومصر

بعد اللقاء قال الوزير الحاج حسن: "محزن جدا ما حدث في بيت مري، وقد وضعت صاحب الغبطة في أجواء الجولة التي اقوم بها، واطلعته على كميات الأشجار التي التهمتها النيران والآلية الموضوعة من قبل وزارة الزراعة والحكومة والجهات المختصة، ليكون هناك آلية سريعة لمساعدة المواطنين جراء الأضرار التي لحقت بهم".وختم: "استمعنا الى غبطة البطريرك والى رؤيته الشاملة للأوضاع في لبنان، إن كان في الشأن الزراعي أو في ما خص الواقع السياسي. وحقيقة فإن كل من يأتي الى هذا الصرح لا يمكن له أن يخرج إلا بالأمل والتفاؤل بأن القادم من الأيام سيكون أفضل، إن كان بالاقتصاد أم بالسياسة أم بالزراعة".سفير النروجثم استقبل الراعي سفير النروج مارتن أرفيك وجرى عرض للأزمات الحاصلة وكان تشديد على ضرورة إيجاد حلول في أسرع وقت.وأكد السفير أرفيك أن النروج "ستبقى دائما داعمة للبنان، ويجري العمل حاليا على مشروع دعم بيئي والتحضير لمشروع دعم تعليمي أيضا"، مثنيا على مواقف البطريرك الراعي الوطنية.كما استقبل البطريرك الراعي كلا من سفيري روسيا ألكسندر روداكوف ومصر الدكتور ياسر علوي، وجرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات على الساحة الداخلية.