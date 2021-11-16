درويش: لاعادة تفعيل العمل الحكومي

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ظهر اليوم في مقر المجلس النائب علي درويش وتم البحث في التطورات في لبنان والمنطقة.



درويش

اثر اللقاء قال النائب درويش :" زيارتنا اليوم لسماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب هي من ضمن الزيارات على المرجعيات والقامات الوطنية في هذه المرحلة، هي زيارة الحكماء لحث الجميع من أجل الوحدة الوطنية خاصة في هذه المرحلة التي نعيشها، وضعنا سماحته في الوضع السياسي على مستوى الحكومة وغيرها، ونرى ان هناك أملا لرأب الصدع على مستوى الداخل بجهود الجميع لما لهم من دور وطني وخاصة المرجعيات الدينية لما لها من تأثير على المستوى الوطني، تم استعراض للواقع اللبناني والاقليمي واستأنسنا بآراء سماحته، واتفقنا على التواصل المستمر لما لهم من عمق ووعي وحكمة في هذه الظروف. اخذنا بالاراء التي ذكرت، واعتقد انها تصب جميعها في خانة الوحدة الوطنية ودعوة للجميع للتضافر والتكافل وخاصة في هذه المرحلة التي نعيش فيها حجم صراع كبيرا جدا.أضاف درويش:" هناك دائما هاجس معيشة واستقرار الناس وكانت دعوة من قبلنا لاعادة تفعيل العمل الحكومي لان تفعيل العمل الحكومي هو اتجاه لعمل مقاربة معيشة الناس ويومياتهم، لانه في النهاية، اللبناني يعاني جدا في هذه المرحلة وبالتالي على الجميع التكاتف والتضامن لانه حاجة وطنية في هذه المرحلة على امل ان تكون المرحلة القادمة أكثر استقرارا وأكثر أمنا وأكثر لحمة بين اللبنانيين. وهذه زيارة مبدئية لسماحته لان هناك مودة ورغبة للتواصل لما يخدم مصلحة الجميع".