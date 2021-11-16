لبنان

الجيش تسلم ٥ اطنان من المواد الطبية والغذائية

Lebanon 24
16-11-2021 | 08:36
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تسلم الجيش في مطار رفيق الحريري الدولي حوالى ٥ اطنان من المواد الطبية والغذائية، مقدمة كهبة من جمهورية التشيك الى الجيش اللبناني.
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