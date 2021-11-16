لبنان

ميقاتي التقى أوغلو وأكد على متانة العلاقات اللبنانية – التركية

Lebanon 24
16-11-2021 | 09:40
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أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي متانة العلاقات اللبنانية – التركية، وشدد، في خلال إستقباله وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو بعد ظهر اليوم في السراي الكبير، على "أن ما بين لبنان وتركيا علاقات تاريخية  وطيدة، ونحن نقدر لتركيا اهتمامها الدائم بلبنان ودعمها له على المستويات كافة". 
ووجه الرئيس ميقاتي" التحية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي يبدي اهتماما دائما بالشؤون اللبناني، ويدعم  عمل الحكومة، وإستعداد بلاده لتوظيف صداقاتها في المحافل الدولية لدعم موقف لبنان ومساعدته على النهوض من الأزمة التي يمر بها".
بدوره أبدى اوغلو سروره للقاء الرئيس ميقاتي، ووجه له دعوة رسمية لزيارة تركيا قريبا للبحث في مجالات التعاون. كما أبدى، بشكل خاص، اهتمام تركيا بدعم القطاع الصحي في لبنان ولا سيما المستشفيات الحكومية، وتزويدها بالادوية والمستلزمات الطبية". وشدد "على تقوية الاستثمارات التجارية  والتعاون السياحي بين البلدين".
وكان الرئيس  ميقاتي إستقبل  وزير الخارجية التركي في حضور الوفد المرافق وسفير تركيا لدى لبنان على باريش أولوسوي. وشارك في جانب من الاجتماع  وزير الصحة العامة فراس الأبيض.
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