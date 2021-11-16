لبنان

500 ألف طن من زيت الغاز من العراق إلى لبنان

Lebanon 24
16-11-2021 | 10:10
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أعلن وزير الاتصالات العراقي أن "الحكومة العراقية صدّقت على اتفاقية لإمداد لبنان بكمية تبلغ 500 ألف طن من زيت الغاز".
 
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