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لبنان
500 ألف طن من زيت الغاز من العراق إلى لبنان
Lebanon 24
16-11-2021
|
10:10
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أعلن وزير الاتصالات العراقي أن "الحكومة العراقية صدّقت على اتفاقية لإمداد لبنان بكمية تبلغ 500 ألف طن من زيت الغاز".
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