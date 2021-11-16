إرتفاع كبير بإصابات كورونا في لبنان... ماذا عن الوفيات؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1102 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 654068.

كذلك، سُجلت 8 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8596.

وتجدر الاشارة إلى ان عدد الاصابات أمس بلغ 231.