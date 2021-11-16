لبنان

دولة أوروبية تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان

Lebanon 24
16-11-2021 | 10:13
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أفادت وكالة "رويترز" أن بريطانيا نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، باستثناء الحالات الضرورية.
 
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