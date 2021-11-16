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لبنان
دولة أوروبية تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان
Lebanon 24
16-11-2021
|
10:13
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أفادت وكالة "رويترز" أن بريطانيا نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، باستثناء الحالات الضرورية.
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