لبنان

كلودين عون: الاستراتيجية الجديدة للمرأة تستجيب للأزمات المتتالية ولحاجات النساء

Lebanon 24
16-11-2021 | 10:22
A-
A+
Doc-P-886897-637726801901987905.jpg
Doc-P-886897-637726801901987905.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شاركت رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون على رأس وفد من الهيئة، في الدورة العاشرة للجنة المرأة في الأسكوا في مقرها في بيروت.
 
رمت هذه الدورة إلى استعراض أنشطة برنامج عمل الأسكوا المتصلة بقضايا المرأة والتوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها التاسعة، كما تم التطرق خلالها إلى التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وجرى التركيز في الدورة على خطط التعافي وسبل البناء على نحو أفضل في ظل جائحة كوفيد-19. 
 
وشكرت السيدة عون في مداخلتها الإسكوا على الدعم الذي توفره للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خصوصا في إعداد وتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن. ولفتت إلى "أن الهيئة هي الآن في صدد الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022-2030 لتلاقي أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك بطريقة تشاركية بين جميع المعنيين"، مثمنة دعم الإسكوا في هذا الإطار. 
 
كما أكدت السيدة عون "أن الاستراتيجية الجديدة للمرأة سوف تستجيب للأزمات المتتالية والمتعددة التي يمر بها لبنان ولحاجات النساء من جميع الفئات ومن بينها الفتيات وكبيرات السن وصاحبات الاحتياجات الخاصة وسواها".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2021-11-16
12:16 | 2021-11-16
08:00 | 2021-11-16
12:24 | 2021-11-16
12:58 | 2021-11-16
12:45 | 2021-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website