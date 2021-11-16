وزير الدفاع استقبل فتفت ودرغام ووفدا من رابطة النواب السابقين

استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم كلا من النائبين سامي فتفت واسعد درغام.



كما والتقى وفدا من رابطة النواب السابقين برئاسة النائب السابق طلال المرعبي وعضوية كل من النواب السابقين: خليل الهرواي وانطوان سعد وناصر نصرالله، وجرى عرض الاوضاع العامة.