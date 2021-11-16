لبنان

وزير الدفاع استقبل فتفت ودرغام ووفدا من رابطة النواب السابقين

Lebanon 24
16-11-2021 | 10:24
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استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم كلا من النائبين سامي فتفت واسعد درغام.
 
كما والتقى وفدا من رابطة النواب السابقين برئاسة النائب السابق طلال المرعبي وعضوية كل من النواب السابقين: خليل الهرواي وانطوان سعد وناصر نصرالله، وجرى عرض الاوضاع العامة.
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وزير الدفاع

فتفت

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