ابي المنى: تكاتف رؤساء الطوائف يخلق جوا ايجابيا لتهدئة الشارع

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة - بيروت اليوم، سفير أوكرانيا في لبنان ايهور اوستاش، يرافقه رئيس نادي خريجي أوكرانيا في لبنان الدكتور ذوقان الجرماني، في زيارة تهنئة ومباركة بعد الانتخاب. وقدم السفير الاوكراني الى شيخ العقل كتاب انجيل قديم باللغة العربية طبع في حلب سنة 1807، بمبادرة من امير أوكرانيا آنذاك ايفان مازيبا، وهو يعتبر من الكتب النادرة التي جرى طبعها في ذاك الوقت.وكانت مناسبة شكر فيها ابي المنى السفير الاوكراني على "الزيارة والكتاب، وعلى اهتمام بلاده باللبنانيين لا سيما طلاب الجامعات"."اللقاء التشاوري"واستقبل شيخ العقل كذلك، وفدا من "اللقاء التشاوري" الذي يضم "ملتقى الأديان والثقافات للتنمية والحوار" والمنسقية العامة لشبكة "الأمان" للسلم الأهلي، وضم: الامين العام لملتقى الأديان والثقافات الشيخ حسين شحاذة، رئيس جمعية "الفتوة" الإسلامية عضو المجلس الشرعي الإسلامي الشيخ زياد الصاحب، والقس رياض جرجور، والمنسق العام لشبكة "الأمان" للسلم الأهلي المحامي عمر زين، وجيه فانوس، امين فرشوخ، يوسف مرتضى، الدكتور فوزي بيطار، ايلي سرغاني، الدكتور فضل ظاهر، الدكتور نبيل سرور، الدكتور حسن عاصي والصحافي قاسم قصير، بحضور المدير العام للمجلس المذهبي مازن فياض، ورئيس المصلحة التربوية والدينية في المجلس فاضل سليم.وألقيت كلمات في اللقاء، استهلها شحاذة ناقلا تحيات ومباركة السيد علي فضل الله لشيخ العقل والمشاركين، نوهت بانتخاب سامي ابي المنى لهذا "الموقع الرفيع، بما يحمل من قيم روحية واجتماعية وثقافية وتربوية وحوارية كبيرة تساعده على لعب الدور المحوري المطلوب مع رؤساء الطوائف الإسلامية والمسيحية في لبنان خصوصا في المرحلة الصعبة الراهنة التي يمر بها لبنان، وتتطلب مواقف روحية مسؤولة وقمما روحية للتخفيف من هواجس المواطنين، وسبل الخلاص الوطني من المآسي التي يعاني منها الشعب اللبناني". وكذلك باعتبار ابي المنى كان "مناضلا من اجل الانسان والكرامة الإنسانية والحوار والتلاقي على مختلف الصعد، بما يكتنز من خبرات تساهم في التأسيس لدولة المواطنة والعدالة والمساواة".ابي المنىورد ابي المنى بالقول: "كنا نلتقي دائما الى طاولات ومنتديات الحوار ونلتقي اليوم في دار الطائفة في الموقع الذي يحمل نفس التوجه والرسالة، لاجل السلم الأهلي والحوار وبناء الانسان والمجتمع والوطن والإنسانية، وانتم سند في كل هذا، واذا كان من ارصدة لنا لهذا الموقع فعلاقتي بكم ومع كل النخب والمخلصين هي من اهم تلك الارصدة. وانني إذ اشكر من وضع ثقته بي من اركان طائفتنا، فإنما اشكر ثقتكم أيضا ودعمكم وكل كلماتكم المعبرة التي قيلت لشخصي، وتلك القيم استقيتها ايضا من خلال مسيرتي معكم والشخصيات الحوارية لبناء ثقافة والحوار الإنساني".أضاف: "أشعر في موقعي في مشيخة العقل بأهمية ودور الرؤساء الروحيين وبالمسؤولية التي يحملونها، وهو دور لا يضاهي السياسيين في تحمل مسؤولية ما وصلت اليه البلاد من انحدار وانهيار كما تفضلتم، ولكن في مساعدة السياسيين بخلق جو إيجابي في البلد. فإذا تنافر رؤساء الطوائف ورجال الدين عموما يخلقون جوا سلبيا يساهم في مزيد من التشنج، بينما تكاتفهم يخلق الجو الإيجابي لتهدئة الشارع وتصويب المسار نحو بناء دولة ديموقراطية راقية يتوق اليها كل اللبنانيين يكون فيها القضاء محترما والمؤسسات مصانة، تعمل على تربية مجتمع على نحو سليم مستوحى من قيم الاديان والشرائع التي جاءت اساسا لخدمة الانسان. والدين سبيلا وليس غاية بعلاقته مع خالقه ومجتمعه وفي تحقيق إنسانية الانسان الذي يتميز عن سائر المخلوقات".وتابع: "نحمل معكم نفس الرسالة والاهداف التي تنبع من عمق توجهاتكم ومسارنا معا ومن منتديات الحوار وسيكون ذلك مضافا الى الثروة التوحيدية والدينية والوطنية والثقافية التي نفتخر بها، لاستكمال المسيرة بالتكامل مع رؤساء الطوائف والجميع".زواركما استقبل ابي المنى وفدا ضم الدكاترة: عصام الجوهري، أحمد بعلبكي، علي معطي، ناجي عمرو وجعفر عبد الخالق، بحضور عضو المجلس المذهبي منير بركات، للتهنئة والمباركة.ومن زوار دار الطائفة، عضو المجلس المذهبي وليد ضو وحاتم ضو، وقائد فوج الإدارات والمؤسسات العامة في قوى الامن الداخلي العقيد وسام أبو هدير.اجتماعوعقد اجتماعا مع اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي برئاسة المحامية غادة جنبلاط، وتم البحث في عدد من المسائل الداخلية وتفعيل الخطط التي وضعتها اللجنة ضمن استراتيجية عملها.شانيهوكان شيخ العقل استقبل في دارته في شانيه، وفدا من عبيه تقدمه رئيس البلدية غسان حمزة، ونائب الرئيس جو غريب، والشيخ محمود فرج مهنئا، ومؤكدا على "دور عبيه كمركز معتمد للسياحة والتراث من قبل وزارة السياحة".وأثنى ابي المنى على "أهمية عبيه كملتقى للعيش الواحد والتضامن الروحي، بما تحتويه من تراث عريق لدور العبادة وكنموذج للتلاقي الدرزي المسيحي".شخصياتومن زوار شيخ العقل أيضا، وفد مهنىء من بلدة بمهريه من عائلتي ربح وابو غانم، عضو الهيئة الاستشارية في مشيخة العقل سابقا الشيخ نسيب ماضي، نظام الحلبي، ومعتمد مشيخة العقل في فرجينيا وليد دانيل يرافقه سامر القنطار.