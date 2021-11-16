لبنان

باسيل بعد اجتماع تكتل "لبنان القوي": مصرون على اجراء الانتخابات ​

Lebanon 24
16-11-2021 | 10:40
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ترأس رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اجتماع تكتل "لبنان القوي"، وعقد مؤتمرا صحافيا بعد انتهاء الاجتماع قال فيه "مصرون على الانتخابات والطعن الذي سنتقدم به هو بالتعديلات وليس بقانون الانتخابات ولا مشكل اطلاقا بالمهل وليخرجوا من لعبة الاتهامات كلما اراد طرف ما ان يمارس حقه "
 
وأضاف "طلبنا تعليق مفعول التعديلات في اطار وقف التنفيذ وليس تعليق مفعول القانون وهذا لا يؤثر على الاجراءات الادارية للتحضيرللانتخابات"
 
وأكد أن "المادة 57 من الدستور واضحة جدا بالنسبة للأعضاء الذين يتألف منهم قانونا مجلس النواب وكل اجتهاد هو في غير محله وموضوع تفسير الدستور يجب ان تطبق عليه آلية تعديله نفسها".
 
 



 
 
 
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